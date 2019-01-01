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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об освидетельствовании в трудоспособности отставного родового из крестьян села Канина, Красно-Хуторской волости Григория Осиповича Кондракина. 1915–1916 гг. // Гос. Показать все
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Канино Красно-Хуторской волости Ивана Андреевича Лагуткина. 1915 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Канина Красно-Хуторской волости Алексея Тихоновича Хренова о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вор Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии из крестьян села Канина, Красно-Хуторской волости Степана Яковлевича Никифорова. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
605Канино (Боброво), с. вл.при заливе р. Вороны.662368273280Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
219. Канино (Боброво), село бывшее владельческое, при речке Шибряйке, дворов 115, жителей 516, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Канино.«Уваровское» п.-т. отд.667
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64419Каниносело52°00'42°20'M-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68644450126с Каниносело