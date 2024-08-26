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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Вологодского уезда Архангельской волости, деревни Погорелки, Василия Сернова. 1873–1874 гг. // Ро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
192Погорелка, д. вл.при колодце.412331113100
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
11. Погорелка, деревня бывшая владельческая, дворов 37, жителей 222, кожевенный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8454ПогорелкаПогореловск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи401,557141112
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Погорелка2443220деревняРусские63133178311
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Погорелка (пром. предпр.) 3901деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: —.6463
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245430Погорелкадеревня59°34'с.ш.39°58'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404226д Погорелкадеревня