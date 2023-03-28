село Мошенское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Мошенское

Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Николо-Мошинская волость
245. Спасо-Мошенская, усадьба, волостное правление, 3 церкви православных, больница, 3 лавки, постоялый двор, трактир, красильня, кожевенный завод, торжок 24 июня, 6 авг. Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Николо-Мошенская волость
46Николо-Мошенское (сел.)4-го стана, 4-го зем. уч.Г. Чоглоковой, Г. Гербановской и причта101335296445++земледелиеземский трактрека Уверь.Церковь, часовня, земская школа, земская больница кв. страх. аген., кв. стан. пр. и ур., ярмарка 9 мая, 21 ноября и 6 декабря.
66Спасо-Мошенское (с.)4-го стана, 4-го зем. уч.Церковная, Ершовых, Рябовых, Терехова и др.192046509645см.см.земский трактрека Уверь.4 лав., постоялый двор, казенная винная лавка, ярмарка 6 авг. и 8 сент., смежно с усадьбой Спасо-Мошенской.
67Спасо-Мошенское (ус.)4-го стана, 4-го зем. уч.В. П. Божерянова1435845см.см.земледелиерека Уверь.Часовня, мельница смежна с церк. Николо-Мешенской.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Мошенской район
13089Мошенскоесело58°32'00"34°35'00"O-36-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Мошенское сельское поселение
49624431101с Мошенскоесело

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