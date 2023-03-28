- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
245. Спасо-Мошенская, усадьба, волостное правление, 3 церкви православных, больница, 3 лавки, постоялый двор, трактир, красильня, кожевенный завод, торжок 24 июня, 6 авг. Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
46Николо-Мошенское (сел.)4-го стана, 4-го зем. уч.Г. Чоглоковой, Г. Гербановской и причта101335296445++земледелие—земский трактрека Уверь.Церковь, часовня, земская школа, земская больница кв. страх. аген., кв. стан. пр. и ур., ярмарка 9 мая, 21 ноября и 6 декабря.
66Спасо-Мошенское (с.)4-го стана, 4-го зем. уч.Церковная, Ершовых, Рябовых, Терехова и др.192046509645см.см.——земский трактрека Уверь.4 лав., постоялый двор, казенная винная лавка, ярмарка 6 авг. и 8 сент., смежно с усадьбой Спасо-Мошенской.
67Спасо-Мошенское (ус.)4-го стана, 4-го зем. уч.В. П. Божерянова1435845см.см.земледелие——река Уверь.Часовня, мельница смежна с церк. Николо-Мешенской.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13089Мошенскоесело58°32'00"34°35'00"O-36-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49624431101с Мошенскоесело