село Большая Аря, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большая Аря

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3201Аря большая (Ари большия), с. вл.при рч. Арке.1024130472588Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
С. Большая Аря1Ан. Алексан. Ширяева14030
С. Большая Аря25Алексан. Гавр. Повалишина1111231
С. Большая Аря35Кн. Мустафины141535

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Больше-Арская волость
461. Большая Аря (Князево), село бывшее владельческое, при речке Арке, дворов 205, жителей 1120, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православных, 1 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Больше-Арская волость
село Большая-Аря170172148111832763371664764

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Больше-Арская волость
д. Большая-Аря1466915
ус. Ульяниных при с. «Б.-Аря»19915

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лукояновская волость
Аря Бол. дер.18Б.-Арский1597Лукоянов101019

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
15500Большая Арясело55°04'44°38'N-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Большеарский сельсовет
22639404101с Большая Арясело

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