- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя с. Вязковки Матренской волости Бобровского уезда Николая Мироновича Лукьянчикова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опи Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Вязкова Матренской волости Бобровского уезда Якова Мироновича Лукьянчикова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
608Вязовка, д. каз.при р. Битюге.10318105386440
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
289. Вязковка, село бывшее государственное, при речке Битюке, дворов 127, жителей 1042, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Вязкова (Вязовка).3660селоВязковск.1721305
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8111Вязковкасело51°56'с.ш.40°31'в.д.M-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658408106с Вязковкасело