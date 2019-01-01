село Вязковка, село Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Вязковка

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя с. Вязковки Матренской волости Бобровского уезда Николая Мироновича Лукьянчикова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опи Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Вязкова Матренской волости Бобровского уезда Якова Мироновича Лукьянчикова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
608Вязовка, д. каз.при р. Битюге.10318105386440

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
289. Вязковка, село бывшее государственное, при речке Битюке, дворов 127, жителей 1042, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
Вязкова (Вязовка).3660селоВязковск.1721305

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
8111Вязковкасело51°56'с.ш.40°31'в.д.M-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Битюг-Матрёновское сельское поселение
20658408106с Вязковкасело
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