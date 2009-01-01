деревня Липанты, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Липанты

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Николаевская волость
Липанты, ф. (Русецкой), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 57, у. гор. 8 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Борковичи 21 в.
Липанты, д., жит. 15 (6 м. 9 ж.), дес. 19, у. гор. 7 в., вол. пр. 7 в., ст. кв., 7 в., ст. ж. д. Борковичи 20 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Турковский сельсовет
д Липанты15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Турковский сельсовет
д. Липанты10

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