село Кротовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Кротовка

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
125Кротовка (Успенское), с. удел.при рч. Сорочьей.1307099328391Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Чистовская волость
162. Кротовка (Успенское), село бывшее удельное, при речке Каменке, дворов 135, жителей 855, церковь православная, лавка, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Чистовская волость
С. Кротовка. Б. удел. Рус. Прав.823Р. Каменка1381383197504556

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
56750Кротовкасело54°14'с.ш.50°58'в.д.N-39-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Озерки
36646420121с Кротовкасело

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