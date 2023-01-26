село Старорождествино, Лукояновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Старорождествино

Лукояновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3145Старорождествино (Староселье), с. каз.при рч. Кетиме.45150331360Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Починковская волость
530. Старо-Рождественское, село бывшее государственное, дворов 98, жителей 739, 2 церкви православных, ветряная мельница, кузница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Починковская волость
с. Старорождествено9554166

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Починковская волость
Стар.-Рождествено с.415Тагаевский932Починки½3

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