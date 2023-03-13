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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Михайловского уезда, Лужковской волости, д. Подобреевой Сергее Петрове Огневе. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 26. Дело 80.
По поводу хранения с целью распространения преступных воззвании рабочим фабрики Т-ва «Эмиль Циндель» в Москве крестьянином Рязанской губернии Михайловского у. Лужнековско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1800Подобреево, д. вл.при пруде.28½29½31189192
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Подобреево деревня2964на тр. Мих.-Данковъ7729328558090302Лужки2 ветр. мельн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1067Подобрееводеревня53°57'с.ш.39°03'в.д.N-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617418146д Подобрееводеревня