- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о зачислении крестьянина д. Байдарово Байдаровской волости Никольского уезда Александра Жукова в штат канцелярских служителей Никольского уездного съезда. 1905 г. // Показать все
Дело о причислении ссыльного крестьянина Калужской губернии Константина Леоновича Новикова к крестьянам дер. Байдарово Байдаровской волости Никольского уезда. 1906 г. // Показать все
Дело о причислении крестьянки Нижегородской губернии Пелагеи Андреевны Быковой к крестьянам дер. Байдарово Байдаровской волости Никольского уезда. 1906 г. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Халезской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5399Байдарово, д. каз.при р. Юге.1618257680Волостное правление.
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Байдарово16Прав.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
964. Байдарова, деревня бывшая государственная, при речках Юге и Ложе, дворов 34, жителей 230, волостное правление (уездный город в 16 верстах), школа. В 1 версте — Халез Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Байдарова109157700762046776088321659223
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33251Байдароводеревня59°39'с.ш.45°33'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634456106д Байдароводеревня