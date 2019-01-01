деревня Байдарово, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Байдарово

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о зачислении крестьянина д. Байдарово Байдаровской волости Никольского уезда Александра Жукова в штат канцелярских служителей Никольского уездного съезда. 1905 г. // Показать все
Дело о причислении ссыльного крестьянина Калужской губернии Константина Леоновича Новикова к крестьянам дер. Байдарово Байдаровской волости Никольского уезда. 1906 г. // Показать все
Дело о причислении крестьянки Нижегородской губернии Пелагеи Андреевны Быковой к крестьянам дер. Байдарово Байдаровской волости Никольского уезда. 1906 г. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Халезской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5399Байдарово, д. каз.при р. Юге.1618257680Волостное правление.

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Байдаровская волость
Байдарово16Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Байдаровская волость
964. Байдарова, деревня бывшая государственная, при речках Юге и Ложе, дворов 34, жителей 230, волостное правление (уездный город в 16 верстах), школа. В 1 версте — Халез Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Никольский уезд, Байдаровская волость
деревня Байдарова109157700762046776088321659223

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
33251Байдароводеревня59°39'с.ш.45°33'в.д.O-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19634456106д Байдароводеревня

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