агрогородок Скрыгалов, Мозырский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Скрыгалов

Мозырский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Мозырский уезд
Скригалово, мест.43Снядицкие87432 / 37514771656

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
446. Скрыгалово, село бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 57, жителей 495, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, лавка

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
Скрыгалово, имение35114463414
Скрыгалово, мест.128420414463414

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Мозырский район, Скрыгаловский сельсовет
д Скрыгалов625

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Мозырский район, Скрыгаловский сельсовет
аг. Скрыгалов378

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