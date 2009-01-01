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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Мозырский уезд
Скригалово, мест.43Снядицкие87432 / 37514771656
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
446. Скрыгалово, село бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 57, жителей 495, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, лавка
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Скрыгалово, имение35114463414
Скрыгалово, мест.128420414463414
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Скрыгалов625
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Скрыгалов378