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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5297Ошматская, дер.при рч. Ошмате.805164184210Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1489. Ошматская, деревня бывшая владельческая, при речке Ошматке, дворов 85, жителей 459, часовня, кирпичный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
15) д. Ошмаш, на р. Ошмаше, церк.-прих. шк., распл.Ошмашское общество104256268Бывшие помещичьиПравославныеРусские816
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345320Ошмашдеревня58°14'00"54°51'00"O-40-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622410161д Ошмашдеревня