агрогородок Першаи, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Першаи

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Першай40Тышкевич533414221447

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Першайская волость
40. Першаи, местечко бывшее владельческое, дворов 26, жителей 274, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь римско-католическая. В 8 верстах — усадьба До Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Минский уезд, Першайская волость
село Першаи 7253855537431073267637430

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Першанская волость
Першаи, имение96126363
Першаи, село3495926363

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
аг Першаи663

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
аг. Першаи304

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