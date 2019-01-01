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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Варнавина Харинской вол. Тотемского уезда Е. В. Худякова о беззаконных действиях волостного писаря И. Сидорова. 1873–1875 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе крестьянина д. Варнавина Харинской вол. Тотемского уезда Е. В. Худякова о неправильном составлении приговора Нижнепеченским и Тереховским обществами для вы Показать все
Дело по представлению Тотемского уездного съезда с жалобой крестьян дер. Варновино Харинской волости на отказ съезда в выдаче ссуды на продовольствие. 1907 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Илезской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9835Варнавино, д. каз.при р. Илезе.64¼25¼124644
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1440. Варнавина, деревня бывшая государственная, при речке Илезе, дворов 18, жителей 126, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44ВарнавиноХаринское.Воскресенскийбывшие государственные631,5297389
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Варнавино15975деревняРусские277881159
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Варнавино 3832деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 277 км. Летнее: —.3027
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228185Варнавинодеревня59°59'с.ш.43°44'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608460116д Варнавинодеревня