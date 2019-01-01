деревня Варнавино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Варнавино

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Варнавина Харинской вол. Тотемского уезда Е. В. Худякова о беззаконных действиях волостного писаря И. Сидорова. 1873–1875 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе крестьянина д. Варнавина Харинской вол. Тотемского уезда Е. В. Худякова о неправильном составлении приговора Нижнепеченским и Тереховским обществами для вы Показать все
Дело по представлению Тотемского уездного съезда с жалобой крестьян дер. Варновино Харинской волости на отказ съезда в выдаче ссуды на продовольствие. 1907 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Илезской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9835Варнавино, д. каз.при р. Илезе.64¼25¼124644

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость
1440. Варнавина, деревня бывшая государственная, при речке Илезе, дворов 18, жителей 126, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Харинская волость
44ВарнавиноХаринское.Воскресенскийбывшие государственные631,5297389

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость
Варнавино15975деревняРусские277881159

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Харинский сельсовет
Варнавино 3832деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 277 км. Летнее: —.3027

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
228185Варнавинодеревня59°59'с.ш.43°44'в.д.O-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Тимановское сельское поселение
19608460116д Варнавинодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.