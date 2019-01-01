Кипелово
Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Кипелово132132водокачкаБелоруссы1167
Кипелово133133станцияРусские14203353
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кипелово (колхоз,1 торг. зав.,кред. т-во,лесхоз,прок,пункт,читальня,шк I ст.,н/аг-во) 7063станцияЗимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 17 км. Летнее: 17 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.1414
Слободка 7092поселокЗимнее: 7 км. Летнее: 7 км.Зимнее: 17 км. Летнее: 17 км.Зимнее: 43 км. Летнее: 43 км.4646
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34596Кипеловопосёлок59°14'с.ш.39°09'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488321п Кипеловопоселок