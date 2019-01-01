посёлок Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кипелово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Кипелово132132водокачкаБелоруссы1167
Кипелово133133станцияРусские14203353

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сычевский сельсовет
Кипелово (колхоз,1 торг. зав.,кред. т-во,лесхоз,прок,пункт,читальня,шк I ст.,н/аг-во) 7063станцияЗимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 17 км. Летнее: 17 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.1414
Слободка 7092поселокЗимнее: 7 км. Летнее: 7 км.Зимнее: 17 км. Летнее: 17 км.Зимнее: 43 км. Летнее: 43 км.4646

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34596Кипеловопосёлок59°14'с.ш.39°09'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488321п Кипеловопоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.