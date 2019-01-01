рабочий посёлок Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Воскресенское

Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
3287Воскресенское, с. вл.при р. Ветлуге.150станов. кварт.135352467Церковь православная 1. Сельское училище. Почтовая станция. Базар. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Воскресенская волость
869. Воскресенское, село бывшее владельческое, при реке Ветлуге, дворов 189, жителей 751, становая квартира, волостное правление (уездный город 137 в.), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Воскресенская волость
село Воскресенское1963873619105527782957573557

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Макарьевский уезд, Воскресенская волость
с. Воскресенское1047142

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Воскресенская волость
Воскресенское село123Воскресенск. 1465Воскрес. 40135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воскресенский район
9324Воскресенскоераб.посёлок56°50'45°27'O-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воскресенский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Воскресенское
22622151051рп Воскресенскоерабочий поселок

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