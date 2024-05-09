село Старогольское, село Старогольское, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Старогольское

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2014Старогольские, с. каз.при пруде.294334142166Церквей православных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Старо-Гольская волость
583. Богословское (Ст. Гольское), село бывшее государственное, дворов 36, жителей 285, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
63658Старогольскоесело53°03'с.ш.37°44'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Старогольское сельское поселение
54639419101с Старогольскоесело
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