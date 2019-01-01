деревня Дмитриевка, деревня Дмитриевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3501Дмитровское, что в Нарышкине (Теленяево), с. вл.при р. Оптушке.422584250269Церковь православная 1.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Михайловская волость
Дмитриевское (село)20Почтовое отделение Долгое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
62886Дмитровкадеревня52°56'с.ш.36°21'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Золотарёвское сельское поселение
54618410106д Дмитриевкадеревня
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