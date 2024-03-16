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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1589Старое Гаритово, с. каз. и вл.при рр. Воронеже и Гаритовке.222352260253Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
579. Ст. Гаритово, село бывшее владельческое и государственное, при речке Гаритовке, дворов 56, жителей 369, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Старое Гаритово Мосолова«Козловская» п.-т кон.2727
село Старое Гаритово Голощапова«Козловская» п.-т кон.2727
село Старое-Гаритово Муравьева«Козловская» п.-т кон.2727
село Старое-Гаритово Ценина«Козловская» п.-т кон.2727
село Старое-Гаритово государственных крестьян«Козловская» п.-т кон.2626
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
289638Гаритовосело52°50'40°12'N-37-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68612455106с Гаритовосело