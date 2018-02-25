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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Письмо старообрядцев из д. Любач Медведской волости Новгородского уезда духовному отцу Прокопию Даниловичу о жизни общины, с приглашением приехать на жительство, 25.02.18 Показать все
Письмо старообрядцев из д. Любач Медведской волости Новгородского уезда духовному отцу Прокопию Даниловичу в д. Колокола Валдайского уезда о жизни общины, об ожидании его Показать все
Письмо старообрядческих [наставников] из г. Сольцы Псковской губернии [наставнику] Прокофию Даниловичу в д. Колокола Валдайского уезда о жизни общины его духовных детей в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
74. Любач, деревня бывшая владельческая, дворов 71, жителей 300, часовня, школа, лавка, 5 ветряных мельниц
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
20Любач (дер.)4-го стана, 7-го зем. уч.д. Любача67611932164096788земледелиеразр. льна.ручей Язвинка.ручейЧасовня, школа, мелочная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58154Любачдеревня58°15'00"30°26'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655435161д Любачдеревня