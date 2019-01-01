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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе Комолова Михаила Васильевича и Андрея Кузьмича Коренева (Кузяткина) крестьян с. Капцево Нажеровской вол. Ростовского у. на приговор Ростовског Показать все
Дело о расширении и устройстве отопления церкви села Копцево, Нажеровской волости Ростовского уезда. 1898 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 131 Показать все
Дело о наследственном имуществе после смерти крестьянина Ростовского уезда Нажеровской волости села Капцево О. И. Кузнецова. 1917–1918 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по приговору общества крестьян села Капцево Нажеровской волости от 15 июня 1914 года о снятии земли с крестьянина Александра Григорьева Лебедева. // Гос. архив Яросл Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Владимирской Божьей Матери села Капцево Нажеровской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Г Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Капцево Нажеровской волости В. Ф. Коченкова с Н. Д. Коченковой. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Дело о возвращении земли гражданину с. Капцево, Нажеровской волости А. К. Кореневу. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дел Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Капцево, Нажеровской волости И. А. Корнева с братьями А. А. Корневым и В. А. Корневым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
По жалобе граждан села Капцева Нажеровской волости Дмитрия Юматова по делу о земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 476.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7232Богородское (Копцево), с. вл.при рч. Копце.251023107106Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
С. Богородское, Канцево тож, и Кошкино с 6 дер.18Гр. Илар. Ив. Воронцов-Дашков742—188
С. Богородское, Канцево тож, и Кошкино с 6 дер.18Гр. Илар. Ив. Воронцов-Дашков742—188
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
343. Богородское (Капцево), село бывшее владельческое, при речке Капце, дворов 32, жителей 176, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, ла Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КапцевоIII. Капцевское общество114661—Богородско-Капцевский приход
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Канцево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350737Капцевосело57°08'39°52'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416106с Капцевосело