село Капцево, село Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Капцево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе Комолова Михаила Васильевича и Андрея Кузьмича Коренева (Кузяткина) крестьян с. Капцево Нажеровской вол. Ростовского у. на приговор Ростовског Показать все
Дело о расширении и устройстве отопления церкви села Копцево, Нажеровской волости Ростовского уезда. 1898 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 131 Показать все
Дело о наследственном имуществе после смерти крестьянина Ростовского уезда Нажеровской волости села Капцево О. И. Кузнецова. 1917–1918 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по приговору общества крестьян села Капцево Нажеровской волости от 15 июня 1914 года о снятии земли с крестьянина Александра Григорьева Лебедева. // Гос. архив Яросл Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Владимирской Божьей Матери села Капцево Нажеровской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Г Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Капцево Нажеровской волости В. Ф. Коченкова с Н. Д. Коченковой. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Дело о возвращении земли гражданину с. Капцево, Нажеровской волости А. К. Кореневу. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дел Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Капцево, Нажеровской волости И. А. Корнева с братьями А. А. Корневым и В. А. Корневым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
По жалобе граждан села Капцева Нажеровской волости Дмитрия Юматова по делу о земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 476.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7232Богородское (Копцево), с. вл.при рч. Копце.251023107106Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
С. Богородское, Канцево тож, и Кошкино с 6 дер.18Гр. Илар. Ив. Воронцов-Дашков742188
С. Богородское, Канцево тож, и Кошкино с 6 дер.18Гр. Илар. Ив. Воронцов-Дашков742188

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
343. Богородское (Капцево), село бывшее владельческое, при речке Капце, дворов 32, жителей 176, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, ла Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. КапцевоIII. Капцевское общество114661Богородско-Капцевский приход

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
село Канцево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350737Капцевосело57°08'39°52'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416106с Капцевосело
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