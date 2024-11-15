деревня Пахонь, Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Пахонь

Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отграничении надельной земли крестьян и о возобновлении меж дер. Пахони Феофиловской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Об отводе отрубного участка крестьянину Евдокиму Егорову дер. Пахони Феофиловской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Об отводе крестьянину Егорову отрубного участка из надельной земли общества крестьян д. Пахонь Феофиловской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2347Пахонь (Пахонька), д. вл.при колодцах.6617102123Почтовая станция.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Феофиловская волость
Пахоня д.665 стан9107 участок22почтово-телеграфная контора Струги.

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