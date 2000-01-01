деревня Пурники, Сосницкая волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Пурники

Сосницкая волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выделе отрубного участка крестьянам деревни Пурники Сосницкой волости Евгении Николаевой и Ионасу Ахтианену. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. По ходатайству крестьянина деревни Пурники, Сосницкой волости, Царскосельского уезда о выдаче ему купчей крепости на зе Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Сосницкая волость
Пурники д. 762 стан4783 участок62станция Волосово, Северо-Западной железной дороги

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