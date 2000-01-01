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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выделе отрубного участка крестьянам деревни Пурники Сосницкой волости Евгении Николаевой и Ионасу Ахтианену. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. По ходатайству крестьянина деревни Пурники, Сосницкой волости, Царскосельского уезда о выдаче ему купчей крепости на зе Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пурники д. 762 стан4783 участок62станция Волосово, Северо-Западной железной дороги