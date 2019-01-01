железнодорожная станция Волхово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Волхово

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Чудовская волость
7Волхов (станция) (вслк.)2-го стана, 2-го зем. уч.Соснинского202010788195759рыболовство, торговляНовгородская железная дорога, река Волхов.рекаЧасовня, пчт.-т. конт., станция железной дороги, парах. прст., лав., мастерск. слесар. и кузн., 2 тракт., 1 чайн., постоялый двор, смежн. с деревней Соснинской Пристанью.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
60076Волховож.-д.ст.(нп)59°04'00"31°46'00"O-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение
49650430221ж/д ст Волховожелезнодорожная станция

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