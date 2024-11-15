деревня Боярская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Боярская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Вожгской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Казанская волость
543. Боярская, деревня бывшая удельная, при реке Вожге, дворов 15, жителей 87, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Казанская волость
7Боярская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Боярского22215155106121см.см.земледелиеотх. и лесные заработкирека Вожга.Хлебо-запасный магазин, фельдшерский пункт, смежна с Вожгским пог. и дер. Бекетовской.

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Чарондская волость
Боярская207912деревняРусские265559114

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Вожегский сельсовет
Боярская 6деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.Зимнее: 139 км. Летнее: —.1826

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273222Боярскаядеревня60°30'с.ш.39°24'в.д.P-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404146д Боярскаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.