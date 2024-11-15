- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Вожгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
543. Боярская, деревня бывшая удельная, при реке Вожге, дворов 15, жителей 87, 2 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
7Боярская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Боярского22215155106121см.см.земледелиеотх. и лесные заработки—река Вожга.Хлебо-запасный магазин, фельдшерский пункт, смежна с Вожгским пог. и дер. Бекетовской.
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Боярская207912деревняРусские265559114
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Боярская 6деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.Зимнее: 139 км. Летнее: —.1826
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273222Боярскаядеревня60°30'с.ш.39°24'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404146д Боярскаядеревня