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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Киснемской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
557. Монастырская, деревня бывшая владельческая, при озере Белом, дворов 18, жителей 105, волостное правление, (уездный город в 73 верстах), ссуд. сб. тврщ., лавка. В 1 в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Монастырская1092494764371162118553476[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
52Монастырское (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Монастырского2531616312475+1земледелиерыболовство—река Киснемка и озеро Белое.Часовня, волостное правление, пчт. отд.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35519Монастырскаядеревня60°20'с.ш.37°42'в.д.P-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19612416216д Монастырскаядеревня