село Логиново, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Логиново

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2214Логиновское, сел.при рч. Ключе.49станов. кварт.243865886Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция. Сельская тюрьма. Пожарная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Лошновская волость
479. Лошновское, село бывшее государственное, при речке Ключе (Лошновке), дворов 340, жителей 1756, волостное правление (уездный город в 49 верстах), церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Логиновская волость
село Логиновское1133197881419954823522510048[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Логиновская волость
1) с. Логиновское, на р. Логиновке, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. стан., ветерин. пун., еженедел. базар по понедельникам, ярмарки: 16 июня, 13 нояб Показать все Логиновское общество136915974Бывшие государственныеПравославныеРусские48

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
688859Логиновосело56°37'с.ш.61°18'в.д.O-41-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000301с Логиновосело

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