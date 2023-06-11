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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2214Логиновское, сел.при рч. Ключе.49станов. кварт.243865886Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция. Сельская тюрьма. Пожарная 1. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
479. Лошновское, село бывшее государственное, при речке Ключе (Лошновке), дворов 340, жителей 1756, волостное правление (уездный город в 49 верстах), церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Логиновское1133197881419954823522510048[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Логиновское, на р. Логиновке, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. стан., ветерин. пун., еженедел. базар по понедельникам, ярмарки: 16 июня, 13 нояб Показать все Логиновское общество136915974Бывшие государственныеПравославныеРусские48—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688859Логиновосело56°37'с.ш.61°18'в.д.O-41-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65706000301с Логиновосело