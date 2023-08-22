деревня Монастырь, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Монастырь

Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Убор головной. Плачея, 19 в. Источник: goskatalog.ru
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Малопинежской церкви. Список архивных д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8739Монастырская, д. каз.при р. Пинеге.289151183557

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Горковская волость
Монастырская297½4

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Горковская волость
1196. Монастырская, деревня бывшая государственная, при реке Пинеге, дворов 19, жителей 142, 2 часовни

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