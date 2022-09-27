хутор Киварес, хутор Киварес, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Киварес

Mežāres pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
21КивесдеревняКейва, прудКрейцбургского, лютеранскогоУнгермуйжскому сельскому обществу8

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Mežāres pagasts
Ķīvāresagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=135591
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