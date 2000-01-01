деревня Ботино, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ботино

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
647Перинская (Ботино), д. вл.при колодце.533519131136

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Егорьевской уезд
Д. Перинское12Анна Николаевна Татаринова1151619

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Лузгаринская волость
Перинская, Ботино тож деревня1295на Владимирском тракте61278298576149508д. ЛузгариноЧасов., ветр. мел. круп., плотн., дровники и ткачи.
Мещанина Яковлева усадьба при дер. Ботиной и Перинской1296на Владимирском тракте27512149508д. ЛузгариноХлебопашество.
Казенная сторожка Ужачиха при дер. Ботиной и Перинской12972347150518д. Лузгарино

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