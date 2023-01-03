село Зимогорье, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Зимогорье

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Зимогорская волость
402. Зимогорье, село бывшее государственное, при озере Валдайском, дворов 199, жителей 811, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, часовня, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Зимогорская волость
село Зимогорь781212152996227012984568523

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Зимогорская волость
14Зимогорье (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Зимогорского165260265297562++земледелиеотхожий промыселозеро Валдайское.Церковь, земская школа, волостное правление, 2 мелочные лавки, ярмарка 24 июня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
59296Зимогорьесело57°58'00"33°17'00"O-36-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение
49608101106с Зимогорьесело

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