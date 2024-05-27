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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3374Царево-Займище, с. вл.при ррч. Сеже и Любигости.411955216261Церковь православная 1. Богадельня. Почтовая станция.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Вяземский уезд
С. Царево-Займище с дер.6Княгиня Анна Алек. Горчакова47118133
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
132. Царево-Займище, деревня бывшая владельческая, при речке Любисте, дворов 61, жителей 427, волостное правление, церковь православная, школа, 3 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Царево-Займище64231391734210081102211016
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
192Царево-ЗаймищеСело4282259291Церковь, зем. школа, три мелочных лав., торговый чулан и винная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
215805Царево-Займищедеревня55°26'00"34°49'00"N-36-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605480183д Царево-Займищедеревня