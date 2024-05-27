деревня Царево-Займище, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Царево-Займище

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3374Царево-Займище, с. вл.при ррч. Сеже и Любигости.411955216261Церковь православная 1. Богадельня. Почтовая станция.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Вяземский уезд
С. Царево-Займище с дер.6Княгиня Анна Алек. Горчакова47118133

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Царево-Займищенская волость
132. Царево-Займище, деревня бывшая владельческая, при речке Любисте, дворов 61, жителей 427, волостное правление, церковь православная, школа, 3 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Царево-Займищенская волость
село Царево-Займище64231391734210081102211016

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Успенская волость
192Царево-ЗаймищеСело4282259291Церковь, зем. школа, три мелочных лав., торговый чулан и винная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
215805Царево-Займищедеревня55°26'00"34°49'00"N-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Тумановское сельское поселение
66605480183д Царево-Займищедеревня

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