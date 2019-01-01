рабочий посёлок Даниловка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Даниловка

Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1869Даниловка, сл. вл.при оз. Ильмине.15551015181554Церковь православная 1. Пристан.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, Даниловская волость
слобода Даниловка20855799814626129560511734сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Даниловская волость
1151Даниловка слобода, Даниловской волости, при оз. Ильмене830274637453487Волостное правление, почт.-тел. отд., потр. о-во, кр. т-во, 2 церкви, 2 учил., 1 часов., 2 пар. мел., 2 кирп. зав., 3 ветр. мел.631167

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Даниловский район
12893Даниловкараб.посёлок50°21,0' с.ш.44°07,0' в.д.M-38-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Даниловка
18606151051рп Даниловкарабочий поселок

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