рабочий посёлок Дмитриевка, рабочий посёлок Дмитриевка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1492Дмитриевка, что у Бельского моста, с. каз.при рр. Ярославке и Польном Воронеже.176149149185Церковь православная 1. Почтовая станция. Этапный дом. Мельница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Никифоровский район
9150Дмитриевкараб.посёлок52°53'40°47'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Никифоровский муниципальный район, Городское поселение Дмитриевский поссовет
68620151051рп Дмитриевкарабочий поселок
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