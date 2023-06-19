хутор Панченков, хутор Панченков, Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900) — Familio

Панченков

Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3750Панченков, хут. казач.при колодце.306103547

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Хустянская волость
90.0Панченков хуторХустянское Хуторное казенных крестьян12421212155251103
Роменский уезд, Гриневская волость
7.0Панченков хуторГриневское козаков740
7.0Панченков хуторГриневское казенных крестьян740
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