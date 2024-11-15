село Ильинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1870 г. По жалобе крестьянина Владимирской губернии Юрьевского уезда Ильинской волости села Ильинского Алексея Шмырова, на непр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6121Ильинское, с. каз.при колодцах.81228269Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Ильинская (бывших государственных крестьян) волость
409. Ильинское, село бывшее государственное, при реке Колокше, дворов 93, жителей 574, волостное правление (уездный город в 2 верстах), церковь православная, ткацкая свет Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Ильинская волость
7299Ильинское село69498622

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
307895Ильинскоесело56°30'39°38'O-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Красносельское сельское поселение
17656416211с Ильинскоесело

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