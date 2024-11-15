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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1870 г. По жалобе крестьянина Владимирской губернии Юрьевского уезда Ильинской волости села Ильинского Алексея Шмырова, на непр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад
• Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6121Ильинское, с. каз.при колодцах.2½2½81228269Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
409. Ильинское, село бывшее государственное, при реке Колокше, дворов 93, жителей 574, волостное правление (уездный город в 2 верстах), церковь православная, ткацкая свет Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7299Ильинское село69498622—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
307895Ильинскоесело56°30'39°38'O-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656416211с Ильинскоесело