деревня Полянка, деревня Полянка, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Полянка

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3614Полянка (Полянки), д. каз.при рч. Челне.124126360428Сельское управление. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Трехсвятская волость
410. Старая Полянка, деревня бывшая государственная, при речке Челне, дворов 142, жителей 760, лавка
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