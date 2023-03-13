село Горный Балыклей, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Горный Балыклей

Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2019Балыклеи, с. каз.при р. Волге.107станов. кварт.252813830Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Базар. Мельниц 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Липовская волость
1078. Балыклей, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 424, жителей 2775, церковь православная, почтовая станция, 6 лавок, постоялый двор, ярмарка перед Сырн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Дубовский район
13901Горный Балыклейсело49°33,0' с.ш.45°05,0' в.д.M-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Дубовский муниципальный район, Горнобалыклейское сельское поселение
18608404101с Горный Балыклейсело

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