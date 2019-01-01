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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе трех наделов земли крестьянином д. Звада, Феофиловской волости, Лужского уезда. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Звада, Феофиловской волости, Лужского уезда, П. Агафоновым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Звада, Феофиловской волости, Лужского уезда, С. Блохиным. 1892–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Об отказе земли крестьянину д. Звад, Феофиловской волости, Лужского уезда, Т. Евстафьеву для сооружения постройки. 1892–1893 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
По жалобе крестьянина д. Звадь, Феофиловской волости, Лужского уезда, М. Фролова на постановление земского начальника 7-го участка по делу об утверждении приговора общест Показать все
По жалобе крестьянина д. Звад, Феофиловской волости, Лужского уезда, В. Петрова на лишение его земли. 1894–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина д. Звада, Феофиловской волости, Лужского уезда, В. Петрова по делу о земле. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По прошению крестьянки дер. Звада Феофиловской волости Лужского уезда М. Филипповой о взыскании с сына денег на содержание. 1901–1904 гг. // Центральный государственный и Показать все
По жалобе крестьянки д. Звад Феофиловской волости Лужского уезда Матрены Блохиной на невыдачу ей волостным правлением паспорта. 1903–1904 гг. // Центральный государственн Показать все
Об отводе хуторского участка земли крестьянину Тарасу Евстафьеву дер. Звады Феофиловской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2349Звада (Звад), д. вл.при колодцах.73231994102
2355Звад, д. вл.при колодцах.6560125048Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Звад4Тиран59—18
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
291. Звада, деревня бывшая владельческая, дворов 65, жителей 358, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59375Зваддеревня58°15'00"29°41'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450166д Зваддеревня