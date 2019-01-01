село Горелый Гай, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Горелый Гай

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1739Горелый Гай, с. каз.при р. Большом Иргизе.5232171660613Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Клевонская волость
910. Горелый Гай (Горелое), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 212, жителей 1374, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Клевенская волость
С. Горелый Гай. Б. госуд. Рус. Прав.43261275073151005964

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
44231Горелый Гайсело52°10'с.ш.49°30'в.д.N-39-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Яблоново-Гайское сельское поселение
63619455106с Горелый Гайсело

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