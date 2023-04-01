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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Ивана Ивановича Брусенцова в д. Полянки Знаменской вол. Новосильского у. 1910 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан Брусенцовых села Полянки, Знаменской волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3038Полянки, с. каз.при колодце.302083332Церковь православная 1.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292665Полянкипосёлок53°06'с.ш.36°45'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636413216п Полянкипоселок