деревня Котелево, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Котелево

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Горская волость
541. Котелево, село бывшее государственное, при реке Днеприце, дворов 20, жителей 102, 2 церкви православных, богадельня

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Горская волость
30Усад. Котелевопроселкереч. Вепреццеркви267Котелевского пр. 7560

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д Котелево73

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д. Котелево89

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