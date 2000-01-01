агрогородок Ровенская Слобода, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Ровенская Слобода

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
746. Ровенская Слобода, село бывшее государственное, дворов 74, жителей 579, волостное правление, церковь православная, школа, конн. млн.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
село Ровенская-Слобода17341362030110337743657748141

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
Слобода Ровенская, с.1099196433715

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Ровенскослободский сельсовет
д Ровенская Слобода843

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Ровенскослободский сельсовет
аг. Ровенская Слобода368

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