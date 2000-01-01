село Старая Ольшанка, село Старая Ольшанка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Старая Ольшанка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Татьяна БогачеваИзучение фамильных линий, краеведение, реконструкция, сохранение информации о жителях села

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1544Старая Ольшанка, с. каз.при рч. Олыпанке.122538815541618Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Старо-Ольшанская волость
738. Ст. Ольшанка, село бывшее государственное, при речке Ольшанке, дворов 390, жителей 2918, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школ Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Староольшанская волость
Старая Ольшанка.2101селоСтароольшан.4933151

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Землянский уезд, Старо-Ольшанская волость
село Старый Ольшан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
8067Старая Ольшанкасело51°52'с.ш.38°33'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Староведугское сельское поселение
20649476131с Старая Ольшанкасело
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