село Коровье Болото, село Коровье Болото, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Коровье Болото

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2191Коровье Болото, с. вл.при р. Ицке.141470306337Церковь православная 1. Маслобоень 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Коровье-Болотовская волость
661. Коровье Болото, село бывшее владельческое, при речке Ицке, дворов 125, жителей 705, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви православных, школа, л Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Коровье Болотовская волость
Коровье Болото (село)12Город Кромы

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Коровье-Болотская волость
село Коровье Болото

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
63842Коровье Болотосело52°48'с.ш.35°42'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Апальковское сельское поселение
54625402106с Коровье Болотосело
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