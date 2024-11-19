деревня Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Качево

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
41Качево (Мордасово), д. вл.при прудах.11629228217

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Затишьевская волость
Качево г. Побединской влад. усад.62223251111Затишье
Качево деревня622312836915211114ЗатишьеВетрян. мельница
Качево деревня622922505210211116Затишье
Качево г. Суворовых влад. усадьба62304371111Затишье
Качево г. Ларионова влад. усадьба62313361111Затишье
Качево г. Тацитова хутор62323361111Затишье
Качево Суворовых влад. усадьба62334481111Затишье

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