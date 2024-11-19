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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
41Качево (Мордасово), д. вл.при прудах.11629228217
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Качево г. Побединской влад. усад.6222—3251111—Затишье
Качево деревня622312836915211114ЗатишьеВетрян. мельница
Качево деревня622922505210211116Затишье
Качево г. Суворовых влад. усадьба6230—4371111—Затишье
Качево г. Ларионова влад. усадьба6231—3361111—Затишье
Качево г. Тацитова хутор6232—3361111—Затишье
Качево Суворовых влад. усадьба6233—4481111—Затишье