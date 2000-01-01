сельцо Москалевка, Пыжевская волость, Ржевский уезд (на 1915) — Familio

Москалевка

Пыжевская волость, Ржевский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
10743Москалево, д. припис. к стран. в Москве гр. Шереметева дому.при колодцах.705351622
Смоленская губерния, Бельский уезд
2646Москалевка, сц. вл.при колодце.996942430

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Иоткинская волость
53. Москалевка Большая, деревня бывшая владельческая, дворов 8, жителей 44, дегтярный завод

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Пыжевская волость
74Москалевка9¾

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