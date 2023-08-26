деревня Гиревцы, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Гиревцы

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Гировцы33Иван Игнат. Козлинский751022

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Радомльская волость
26Дер. ГировцыпроселкеколодцеГировцовск. с. о. 24125100Радомльск. прав. 5013
54Фол. Гиревцыпроселкеколодцедв. Е. Г. Кузнецовой, прав. 12Радомльск. прав. 5014

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Желивский сельсовет
д Гиревцы17

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Радомльский сельсовет
д. Гиревцы34

Мы используем куки для улучшения работы сайта.