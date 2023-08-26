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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Гировцы33Иван Игнат. Козлинский751022
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
26Дер. ГировцыпроселкеколодцеГировцовск. с. о. 24125100Радомльск. прав. 5013
54Фол. Гиревцыпроселкеколодцедв. Е. Г. Кузнецовой, прав. 1—2Радомльск. прав. 5014
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Гиревцы17
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Гиревцы34