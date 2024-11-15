- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
156. Заброевцы, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 192, волостное правление (уездный город в 35 верстах), корчма. В 1 в. погост Дикушты — церковь православн Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Заброевцы71340262635021061983408911
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заброевцы, д., жит. 236 (114 м. 112 ж.), дес. 195, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Неман 28 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заброевцы72
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Заброевцы43