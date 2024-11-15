деревня Заброевцы, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Заброевцы

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Велико-Можейковская волость
156. Заброевцы, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 192, волостное правление (уездный город в 35 верстах), корчма. В 1 в. погост Дикушты — церковь православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Лидский уезд, Велико-Можейковская волость
село Заброевцы71340262635021061983408911

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Жолудская волость
Заброевцы, д., жит. 236 (114 м. 112 ж.), дес. 195, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Неман 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет
д Заброевцы72

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет
д. Заброевцы43

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