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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Медведево Доможировской волости Новоладожского уезда М. Саньковой на лишение ее имущества. 1899 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По прошению крестьянина д. Медведево Доможировской волости Новоладожского уезда С. Борошнева и новоладожских купцов Кухина, Белякова и Безнина об отмене постановления уез Показать все
По ходатайству Новоладожской земской управы о постройке инфекционного барака в дер. Медведево Доможировской вол. 1908–1909 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Медведево Доможировской волости. 1909–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Доможировской волости деревни Медведево. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3133Медведево, д. каз.при р. Паше.531266998Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Медведево д.563 стан294 участок–почтовая станция Пашский Перевоз.