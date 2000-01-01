деревня Медведево, Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Медведево

Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Медведево Доможировской волости Новоладожского уезда М. Саньковой на лишение ее имущества. 1899 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По прошению крестьянина д. Медведево Доможировской волости Новоладожского уезда С. Борошнева и новоладожских купцов Кухина, Белякова и Безнина об отмене постановления уез Показать все
По ходатайству Новоладожской земской управы о постройке инфекционного барака в дер. Медведево Доможировской вол. 1908–1909 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Медведево Доможировской волости. 1909–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Доможировской волости деревни Медведево. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3133Медведево, д. каз.при р. Паше.531266998Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Медведево д.563 стан294 участокпочтовая станция Пашский Перевоз.

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